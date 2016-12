Ils ont été les inquiétants personnages des films de SF ou d’horreur des années 80, ils sont restés dans notre mémoire comme des icones d’un genre, et aujourd’hui

les méchants se retrouvent mis à la retraite par Federico Chiesa et Carolina Trotta. La série photographique « Horror Vacui« met en scène Freddy, Jason, Dark Vador, les jumelles de Shining et Michael Myers. Et c’est une autre horreur qui semble s’emparer d’eux.

Sur le même thème