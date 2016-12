C’est partit pour un second mix du madblog, principalement du hip hop avec quelques touches jazz et électroniques, des coup de coeur récents de the reflex ou de the underachivers.. mais cette complication porte son nom principalement pour son origine, la musique noire, que ce soit le hip hop; le jazz, ou le blues de Ry Cooder qui rencontre celui africain d’Ali Farka Touré…

Black pearls shining from emmanuel.comte on 8tracks Radio.