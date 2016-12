Pour le 100e anniversaire de la naissance de Ian Fleming, L’éditeur Penguin UK a commandées à l’artiste Michael Gillette une série de nouvelles couvertures pour une édition du centenaire…ça donne une fantastique série de couvertures de livres pour la saga James Bond, aussi disponibles en affiches à l’achat (attention c’est assez cher par contre. On retrouve le charme et la subtilité… et surtout les James Bond girls qui font l’esprit de la série.

