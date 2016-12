L’artiste à l’ardoise magique, Kevin Davis

Pour tout ceux qui ont grandit dans les années 80, l’ardoise magique, « Etch A Sketch » en anglais, est un souvenir ému… « Ce que Kevin E. Davis fait avec celle ci est d’autant plus impressionnant pour ceux qui ont essayé de faire quelque chose de plus que quelques lignes et vaguement un dessin qui ressemble à quelque chose…

Kevin E. Davis (probablement après des centaines d’heures d’entrainement – c’est ma mauvaise foi qui parle) est capable de dessiner le Taj Mahal, Alien VS. Predator, L’escalier d’Escher, Yoda de Star Wars, le dernier repas du Christ, les Simpsons…

