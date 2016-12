Son destin est d’être un film culte.

Rien que le fait que David Hasseloff aie accépté de faire le clip du thème du film vous donne une idée du niveau de WTF auquel il faut s’attendre… et bien vous êtes loin du compte. C’est un véritable OFNI (objet filmique non identifié), un nanar assumé (et probablement l’un des films suédois les plus vus, aves déjà 1,5 millions de vues sur youtube).

Ce court-métrage de 30 minutes a été financé par crowdfunding (630 000 dollars récoltés sur Kickstarter) et par le Festival de Cannes (sélection à la Quinzaine des réalisateurs). Voilà pour le côté réalise… pour le reste, ce grand délire complètement nourrit au sein de l’esthétique des années 80 mélang action, voyage dans le temps, viking, dinosaures, robots, Adolf Hitler et…. Kung fu évidement…