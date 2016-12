Mr Pickles, le dessin animé barré sur un chien satanique

C’est ni plus ni moins l’un des dessins animés d’Adult Swim, les plus barrés que j’ai pu voir ces dernières années.

C’est gore, joyeusement en plus, une bonne couche d’humour noir et gras sur des personnages volontairement grotesques, un chien démoniaque mais tout gentil avec son maitre qui adore les cornichons (pickles en anglais, d’où le nom).

Pour résumer le dessin animé, ce sont les aventures d’une famille et notamment du fiston Tommy et de son chien dans une petite villes des Etats Unis, le chien ayant une furieuse tendance à posséder d’autres animaux, tuer, mutiler et massacrer sans que ses maitres s’en rendent compte.

Tout est extrême, du dessin aux personnages volontairement improbables et affublés d’habitudes ou d’attributs improbables…

Le mieux c’est encore de vous montrer un épisode (mais attention, éloignez les enfants)



